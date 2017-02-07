Цены на молоко вырастут на 10% из-за дефицита сырья

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Дефицит молочного сырья в России в 2016 году достиг семи миллионов тонн. Падение объемов производства приведет к росту цен на молоко как минимум на 10% в течение 2017 года, считают эксперты.

В 2016 году молочная отрасль России потеряла 158 тысяч голов молочного стада и 73 тысячи тонн молока по сравнению с 2016 годом. Дефицит сырого молока достиг семи миллионов тонн в год, а цена на него впервые достигла 24 рублей за литр. Выработка молока при таких ценах малорентабельна, что ведет к сокращению поголовья.

Однако в Минсельхозе пообещали исправить ситуацию, ликвидировав дефицит к 2020 году, пишет газета "Известия".

Как сообщил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, ведомство намерено требовать с региональных властей, допустивших снижение поголовья дойного стада и производства молока в прошлом году, восстановить показатели до конца текущего года.

Падение объемов производства скажется на конечных ценах на молочную продукцию. Участники и эксперты прогнозируют, что в 2017 году рост цен на молоко составит как минимум 10%.

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