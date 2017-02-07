Американские СМИ признали вину Киева за обострение в Донбассе

Теги: сми Украина порошенко донбасс

Киев, обвиняя ополченцев самопровозглашенных республик и Россию в обострении ситуации в Донбассе, сам причастен к разжиганию конфликта. Об этом заявил авторитетный американский журнал Foreign Policy. По утверждению издания, Киев также стал менее склонен к компромиссу.

Обстрелы не прекращаются. Изо дня в день в Донецке фиксируют более тысячи разорвавшихся снарядов. Украинская армия продолжает разрушать инфраструктуру городов Донбасса, оставляя людей без света и тепла. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Вдоль всей линии соприкосновения с украинской стороны фиксируется перемещение тяжелой техники. Вооружение перевозят на тягачах и грузовиках прямо по оживленным улицам городов. А вот железнодорожные составы между самопровозглашенными республиками и Украиной не ходят уже больше 20 дней. Радикалы под руководством депутата Семена Семенченко объявили блокаду Донбассу.

На станциях скапливаются пустые составы. С территории Донбасса они должны были привезти уголь, необходимый для отопительного сезона. От поставок зависит чуть ли не половина украинских ТЭЦ. Некоторые из них уже переходят в режим экономии. Остаться без тепла сейчас могут более 15 тысяч человек.

Но радикалов, среди которых и представители запрещенной в России организации "Правый сектор", страдания народа не волнуют. Здесь все как на Майдане - колючая проволока, мешки с песком и бревна на железнодорожном полотне. Активисты живут в палатках, в еде не нуждаются. У многих есть оружие.

И это оружие чуть было не пошло в ход. Накануне участники блокады задержали возле одного из своих блокпостов несколько автобусов якобы с провокаторами. По данным полиции, это были работники Кураховской ТЭЦ. Радикалы перекрыли дорогу. А затем вступили в потасовку с полицией, которая попыталась деблокировать трассу.

По разным данным, это обострение на Донбассе готовилось Киевом заранее. Массированные обстрелы Донбасса со стороны Украины совпали с визитом Петра Порошенко в Германию. Эксперты уверены - президент Украины хотел возложить ответственность за гуманитарную катастрофу в Авдеевке на Россию. Хотя, как стало известно журналистам, эшелоны в боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем завезли на донецкое направление еще в середине января. Также к линии соприкосновения были стянуты штурмовые отряды и добровольческие батальоны. А в Луганскую область были доставлены три десятка понтонов, видимо для форсирования реки Северный Донец. В ДНР считают, что временное затишье - это лишь завершающий этап подготовки Украины к полномасштабному наступлению.

Никита Васильев, "ТВ Центр".