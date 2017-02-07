Сочи назвали образцом использования олимпийского наследия

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В Сочи отмечают третью годовщину Олимпиады-2014. Как заявили в исполкоме Международного олимпийского комитета, город стал образцом использования олимпийского наследия.

Первенством по шорт-треку и фигурному катанию отмечают в Сочи годовщину старта домашних Олимпийских игр, передает "ТВ Центр". Соревнований, которые принесли нашей стране победу в общем зачёте — 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Спортивные объекты зимней Олимпиады используются круглый год — тренируются сборные, проходят турниры, в том числе международные. На стадионе "Фишт" в скором времени пройдет матч Кубка Конфедераций по футболу.

Сам Сочи после зимних Игр получил полностью обновлённую инфраструктуру. Построено больше 360 километров автодорог с развязками и тоннелями. Школы, детские сады и больницы. Гостей города встречают современные вокзал и аэропорт. Краснодарский край привлекает всё больше туристов. Среди популярных мест - Олимпийский парк, Красная Поляна и горнолыжный курорт Роза Хутор. Только в прошлом году их посетили 6 с половиной миллионов человек.