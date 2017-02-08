11:58, 08 февраля 2017

В Крыму восстанавливают Генуэзскую крепость

Теги:  архитектура  история  Крым  реставрация

В Крыму впервые за четверть века начали реконструкцию знаменитой Генуэзской крепости. После реставрации для туристов там будет открыт еще музейный комплекс. Пока специалисты вручную, по древним технологиям, восстанавливают хрупкие стены и башни памятника, чтобы максимально воссоздать его исторический облик.

С помощью кувалды и зубила восемьсот лет назад строили неприступную Судакскую крепость, сообщает "ТВ Центр". Разрушенные временем фрагменты башен и стен восстанавливают по средневековым технологиям генуэзских мастеров. С помощью простых инструментов и без электрических приборов.

Известную любому туристу крепость в Судаке обычно называют Генуэзской. Её построили еще в XIV веке купцы из итальянского города Генуя, чтобы защитить портовый и торговый город. Взять ее штурмом было практически невозможно. С одной стороны море, с другой - горы и овраги. Несколько веков именно здесь пересекались самые значимые торговые пути средневековья.   

Вокруг крепостной горы генуэзцы построили два ряда оборонительных сооружений — цепь из крепких и высоких стен с двумя десятками смотровых башен. Сложенные из камня твердых горных пород, они достигали в ширину двух, а в высоту восьми метров. Несмотря на то, что несколько столетий город был заброшен, сооружения относительно хорошо сохранились.

Сейчас реставраторы укрепляют разрушенные временем фрагменты стен и башен. Важно, чтобы крепость сохранила свой первозданный вид, а новые фрагменты не отличались по форме и цвету от средневековых. С прошлого года крепость официально считается памятником исторического наследия России. Когда-то неприступную для врагов, ее приходится в буквальном смысле спасать. 

"За 25 лет в украинской государственности памятник пришел в такое состояние, что просто пришлось его спасать. Камни падали, сыпалась штукатурка. Мы могли просто его потерять", - говорит и.о. директора музея "Судакская крепость" Владимир Стариков.

Сегодня Генуэзская крепость – одна из визитных карточек Крыма. Здесь можно не только окунуться в эпоху рыцарских сражений, но и, если повезет, сняться в большом кино. Крепость часто используют в качестве декораций для  фильмов. После реставрации на территории крепости планируют построить небольшой музейный комплекс, который воссоздаст атмосферу средневекового города. 

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр". Крым, Судак.

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