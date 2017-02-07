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Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась по решению президента Владимира Путина. Как рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, с 09:00 часов органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

Президент России Владимир Путин приказал провести незапланированную проверку ВКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.

По словам главы военного ведомства, с 09:00 органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии", - добавил Шойгу.

Министр приказал обеспечить соблюдение требований безопасности в ходе проверки, а также сохранность оружия и боеприпасов. Он поручил исключить нанесение ущерба государственной собственности, а также не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

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