Поветкина исключат из рейтингов IBF

Теги: Спорт бокс поветкин допинг

Российского боксера Александра Поветкина исключат из рейтингов Международной боксерской федерации за положительную допинг-пробу. Ранее спортсмена исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета. На минувшей неделе было объявлено, что допинг-проба "Б" Поветкина дала положительный результат на остарин.

Российского боксера Александра Поветкина исключат из рейтингов Международной боксерской федерации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента IBF Дэрила Пиплза.

"Мы исключим Поветкина из рейтингов ИБФ", - сказал он.

Ранее спортсмена исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). Допинг-проба "А" Поветкина, взятая в декабре 2016 года дала положительный результат на остарин. На минувшей неделе было объявлено о положительном результате пробы "Б".

Читайте также:

Допинг-проба "Б" Поветкина подтвердила наличие остарина в организме

Допинг-проба боксера Александра Поветкина оказалась чистой

Бой Поветкина и Стиверна отменен из-за положительной пробы россиянина