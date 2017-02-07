На таможне изъяли более 700 тысяч зубов из Китая
Ставропольские таможенники задержали более 400 килограмм искусственных зубов из Китая. Возбуждено административное дело, товар изъят.
В России изъяли более 400 килограмм товара из Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минераловодской таможни.
Служба установила, что организация, название которой не сообщается, не задекларировала медицинское оборудование и более 700 тысяч искусственных зубов из пластмассы. В настоящее время партия изъята. Возбуждено административное дело.
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