Глава ДНР заявил о равных шансах войны и мира в Донбассе
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что шансы на мирное урегулирование и возобновление боев в Донбассе равны. По его словам, в ДНР надеются, что минские переговоры будут продолжены и конфликт будет урегулирован мирным путем.
Шансы войны и мира в Донбассе равны. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
"Надеемся, что "Минск" продолжится, и мы миром отстоим свои границы, свою территорию без боев. На сегодня шансы, что будет именно так, 50 на 50", - сказал он.
Обострение ситуации на юго-востоке произошло 27 января. Киев обвиняет ополченцев в обстрелах Авдеевки, в результате которых населенный пункт остался без воды, тепла и электричества. В ДНР, в свою очередь, заявили об артобстрелах со стороны Киева, в том числе с использованием тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", минометов, танков, САУ, БМП и других вооружений.
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