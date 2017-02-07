Единороссы внесут поправку о бессрочной приватизации жилья

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Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" во вторник внесут поправку о бессрочном продлении приватизации жилья. Как сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев, данный вопрос накануне обсуждался председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Депутаты фракции "Единая Россия" намерены внести в Госдуму поправку о бессрочном продлении приватизации жилья. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на первого замглавы фракции Андрея Исаева.

"Фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства", - отметил он.

Как сообщил ТАСС, накануне первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ, депутат от "Единой России" Александр Сидякин рассказал, что бесплатная приватизация жилья будет продлена до 2019 года либо бессрочно.

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