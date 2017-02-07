В Индии украден нобелевский сертификат Кайлаша Сатьяртхи

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Из дома индийского правозащитника Кайлаша Сатьяртхи в Дели пропали копия нобелевской медали и наградной сертификат. По словам потерпевшего, кража произошла во вторник утром, когда в доме никого не было. В 2014 году Сатьяртхи стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай.

Полиция Дели расследует дело об ограблении дома правозащитника и нобелевского лауреата Кайлаша Сатьяртхи. Со слов потерпевшего, у него украли копию нобелевской медали и наградной сертификат.

Как передает BBC, в настоящее время Сатьяртхи находится за границей. Он отправился на Саммит нобелевских лауреатов в Боготу. Кража произошла во вторник утром, когда в доме лауреата никого не было.

Кайлаш Сатьяртхи - известный индийский правозащитник и социальный активист, выступающий за права детей. В 2014 году он вместе с 17-летней пакистанкой Малалой Юсуфзай получил Нобелевскую премию мира за "борьбу против угнетения детей и молодежи и за право всех детей на образование".

63-летний правозащитник является основателем организации Bachpan Bachao Andolan (движение "Спасем детство"), которая борется против рабства и нарушения прав детей. Организации удалось защитить и освободить от тяжелых условий труда несколько десятков тысяч детей.

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