В Москве открылась выставка к 350-летию отечественного кораблестроения

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Выставка, посвященная 350-летию отечественного государственного кораблестроения открылась во вторник в Москве. В открытии принял участие председатель Российского исторического общества, глава СВР Сергей Нарышкин.

В этом году в России отмечают 350 лет с момента появления государственного кораблестроения, сообщает "ТВ Центр".

Официально история отечественного флота началась 29 июня 1667 года. В этот день по указу царя Алексея Михайловича началось строительство первого в стране пушечного фрегата. По случаю юбилея готовится комплекс различных памятных мероприятии - это и выставки, и научные конференции. Первая тематическая экспозиция открылась во вторник в Российском историческом обществе. Зрители могут увидеть уникальные документы и предметы, рассказывающие о развитии отечественного кораблестроения.

"По заказу государства, по указу царя Алексея Михайловича Романова был построен фрегат "Орел". С этого момента, можно сказать, и началось наше российское кораблестроение. И наши российские корабелы, многие поколения вписали славные страницы истории этой отрасли промышленности, ну и, славные страницы нашей отечественной истории", - заявил глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.