Кремль поймал на слове ведущего Fox News

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы вернуться через шесть лет к вопросу об извинении со стороны ведущего Fox News Билла О'Рейли за его слова о Владимире Путине. Ранее журналист, назвавший российского лидера "убийцей", заявил, что ему необходимо время для подготовки извинения, и он готов вернуться к этому вопросу в 2023 году.

В Кремле готовы подождать шесть лет извинений от ведущего Fox News Билла О'Рейли, назвавшего Владимира Путина "убийцей". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"У нас разное понимание хорошего тона и правил воспитанности. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 2023 год и вернемся к нему с этим вопросом", - сказал он.

В ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом ведущий Fox News О'Рейли назвал российского лидера "убийцей". Дмитрий Песков назвал эти слова недопустимыми и оскорбительными, и заявил, что в Москве рассчитывают получить извинения.

О'Рейли отреагировал на заявление Кремля. Он заявил, что "работает над этим извинением", но ему нужно время. Журналист заявил, что готов вернуться к этому вопросу в 2023 году.

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