Лавров заявил о готовности наладить контакты с США по Афганистану

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова наладить контакт с Вашингтоном по Афганистану. По его словам, это станет возможным, когда в США сформируются структуры по борьбе с терроризмом, которые, в частности, займутся афганской проблематикой. Лавров подчеркнул, что совместная работа России и США пойдет на пользу всем, в том числе афганцам.

Россия готова наладить контакты с США по Афганистану. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Как только сформируются в Вашингтоне структуры, которые будут заниматься борьбой с терроризмом и афганской проблематикой в более широком плане, как в госдепартаменте, так и в Белом доме и в других подразделениях администрации США, я уверен, что контакты у нас наладятся", - сказал он.

По его словам, такие контакты пойдут на пользу всем, "включая наших афганских друзей".

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