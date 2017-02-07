Роскомнадзор заблокировал порносайт Brazzers
Теги: Общество интернет сайт россия блокировка роскомнадзор
Провайдеры по распоряжению Роскомнадзора начали блокировку сайта с порноконтентом Brazzers. Он был включен в реестр запрещенных сайтов на основании решения Большеглушицкого районного суда Самарской области, принятого в октябре 2016 года.
Роскомнадзор ограничил доступ к порносайту Brazzers. Согласно данным с сайта "Роскомсвобода", официально ресурс заблокировали 6 февраля на основании решения Большеглушицкого районного суда Самарской области, принятого в октябре 2016 года.
"Информация, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте http://www.brazzers.com, должна быть признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, поскольку запрещается использование сетей связи общего пользования для предоставления доступа к материалам, содержащим порнографию. Обеспечение доступа к указанной информации оказывает сугубо негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан, влияет на формирование в том числе детской психики", - говорится в тексте постановления суда.
Ранее в России заблокировали PornHub, Pornolab, YouPorn и xHamster.
Читайте также:
Роскомнадзор заблокировал LinkedIn по закону о хранении данных
Роскомнадзор изменит способ блокировки сайтов
Сообщества зацеперов в соцсетях приравняли к "группам смерти"