Роскомнадзор заблокировал порносайт Brazzers

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Провайдеры по распоряжению Роскомнадзора начали блокировку сайта с порноконтентом Brazzers. Он был включен в реестр запрещенных сайтов на основании решения Большеглушицкого районного суда Самарской области, принятого в октябре 2016 года.

Роскомнадзор ограничил доступ к порносайту Brazzers. Согласно данным с сайта "Роскомсвобода", официально ресурс заблокировали 6 февраля на основании решения Большеглушицкого районного суда Самарской области, принятого в октябре 2016 года.

"Информация, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте http://www.brazzers.com, должна быть признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, поскольку запрещается использование сетей связи общего пользования для предоставления доступа к материалам, содержащим порнографию. Обеспечение доступа к указанной информации оказывает сугубо негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан, влияет на формирование в том числе детской психики", - говорится в тексте постановления суда.

Ранее в России заблокировали PornHub, Pornolab, YouPorn и xHamster.

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