Путин отправил в отставку главу Бурятии

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Владимир Путин принял отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына. На этом посту его заменит замглавы Минтранса Алексей Цыденов, который, со слов президента, хорошо знает ситуацию в республике.

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Бурятия". Глава государства принял отставку Вячеслава Наговицына "по собственному желанию". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Цыденова Алексея Самбуевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Бурятия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Бурятия", - гласит указ.

Президент также встретился с Цыденовым. В ходе встречи президент отметил, что он "ситуацию в республике Бурятия знает хорошо".

В свою очередь, Цыденов рассказал Путину о своих приоритетах и планах на посту. В частности, он заявил о необходимости создать новые рабочие места в регионе, а также развить туристическую отрасль и социальную сферу. Новый руководитель Бурятии также пообещал сделать "хорошие дороги, хорошие условия жизни, дворы красивые, удобные, комфортные".

Ранее во вторник бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сообщил на специальной пресс-конференции, что не собирается идти на третий срок. Кроме этого, он попросил Путина использовать его потенциал на государственной должности.

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