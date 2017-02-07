Адвокат Сноудена заявил об отсутствии запроса на его экстрадицию

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Адвокат бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что США не предъявляли обвинений его подзащитному. Он также добавил, что запроса на экстрадицию Сноудена от Соединенных Штатов в адрес России не поступало.

Россия не получала от США запроса на экстрадицию Эдварда Сноудена. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвоката экс-сотрудника АНБ Анатолия Кучерену.

"До сегодняшнего дня Эдварду Сноудену не предъявлено обвинение, никакого запроса в адрес России об экстрадиции не поступало", - сказал он.

США обвиняют Эдварда Сноудена в шпионаже. Он объявлен в международный розыск. Бывший сотрудник спецслужб сбежал из США в Гонконг, после чего, оказался в России.

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