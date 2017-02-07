Правительство Москвы обеспечило безусловное выполнение всех соцобязательств

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Приоритетом столичных властей остается выполнение всех соцобязательств. Об этом шла речь на заседании президиума правительства Москвы.

Выполнение всех соцобязательств остается неизменным приоритетом столичных властей. Как сообщает агентство "Москва", об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

"Реализация программы Москвы проходила при поддержке всех органов власти: префектур, управ, общественных организаций города и, конечно, негосударственный сектор. На реализацию программы было выделено в 2016 году 347 миллиардов рублей. Правительство Москвы и Мосгордума исполнили все свои публичные социальные обязательства перед жителями нашего города в полном объеме", - сказал Петросян.

По его словам, за последние годы значительно повысилось качество социального обслуживания. В Москве меры социальной поддержки получают около 4 миллионов человек, более 2 миллионов получают доплаты к пенсиям из городского бюджета.