Три человека пострадали при пожаре в Новой Москве

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В результате пожара в автосервисе в Новой Москве пострадали три человека. В настоящее возгорание ликвидировано.

В деревне Толстопальцево в новой Москве загорелся автосервис, передает "ТВ Центр". Пламя охватило два строения. Огонь быстро распространился на площади в 300 квадратных метров.

Сейчас пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия пострадало три человека. Кроме того, пожарные вытащили из горящего здания одну машину и два мотоцикла, а также пять газовых баллонов.

Сейчас идет разбор завалов. Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.