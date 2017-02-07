Выполнение всех соцобязательств остается неизменным приоритетом столичных властей

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Столичное правительство выполнило все социальные обязательства перед москвичами в прошлом году. Об этом заявили на заседании президиума столичного правительства. В Москве меры соцподдержки получают около 4 миллионов жителей. Это не только доплаты к пенсиям, но и льготы ЖКХ, проезд на транспорте, лекарства. На заседании стало известно и о кадровых назначениях в правительстве.

Заседание президиума Правительства Москвы началось с кадровых перестановок, сообщает "ТВ Центр".

"Вы знаете о решение президента назначить Максима Решетникова исполняющим обязанности Пермского края. Желаем ему успехов в этой работе. Он много сделал на посту министра правительства, руководителя департамента экономического развития, приобрел здесь большой опыт и закалку. Тем не менее, нам необходимо принять кадровые решения в связи с этим. На должность руководителя Департамента экономического развития, экономической политики и развития Москвы назначается Ефимов Владимир Владимирович, который ранее работал руководителем департамента имущества. Также назначается министром правительства Москвы. Желаем ему успехов. Департамент очень сложный, занимается вопросами стратегического развития Москвы, разработкой и контролем за исполнением ключевых программ развития города, тарифной политикой, в целом рядом других, очень сложных и непростых вопросов. ", - сказал Сергей Собянин.

В 2016 году все социальные обязательства перед москвичами были выполнены. Льготы и доплаты к пенсиям, бесплатные лекарства, продуктовые сертификаты, курортное лечение, бесплатный проезд, помощь на дому — эти необходимые и важные элементы поддержки получили более 4 миллионов человек. Все выплаты не только сохранены, но и увеличены.

"Социальный стандарт минимальных доходов неработающих пенсионеров был увеличен на 20% и составил 14500 рублей. Это увеличение коснулось 600 тысяч московских пенсионеров. В 1,5 раза увеличена выплата участникам обороны Москвы. На 10% увеличены размеры денежных выплат на содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - от 16500 рублей до 28 тысяч рублей", - сообщил руководитель Департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

Москва стала единственным регионом страны, сохранившим инвалидам льготы по оплате электроэнергии и коммунальных услуг. Более 50 тысяч человек, которые имеют особенности здоровья, прошли бесплатную медицинскую реабилитацию. Втрое больше человек за счет средств из городского бюджета отдохнули в санаториях и пансионатах.

Молодые ученые и научные коллективы за премиальные выплаты соревнуются. Поощрять лучшие научные идеи и разработки в Москве начали в 2013 года. Соискателями становились люди науки в возрасте до 36 лет. Химики и физики, гуманитарии, биологи, математики, урбанисты и многие другие ежегодно состязаются в 22 номинациях. В прошлом году на конкурс было подано еще больше заявок - 575. Правительство решило пойти молодым учёным навстречу.

Количество премий в одной номинации будет на усмотрение комиссии. Неизменным остается размер денежного поощрения - 1 миллион рублей.

Анастасия Мартынова. "ТВ Центр", Москва.