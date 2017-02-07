В Москве закрыли отпускавшую без рецепта препараты аптеку

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В Текстильщиках судебные приставы закрыли аптеку. Претензий к ней немного, но зато каких — фармацевты свободно продавали препараты, которые без рецепта отпускать запрещено. Такое отношение к закону сделало аптеку особенно популярной у местных наркоманов, ведь именно там можно было без визита к врачу купить таблетки, содержавшие вещества.