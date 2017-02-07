Банду московских автоугонщиков отправили под домашний арест
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В подмосковных Химках задержали банду автоугонщиков. В нее входят двое мужчин и одна девушка. Правоохранители уже доказали их причастность как минимум к двум угонам автомобилей. Задержанные отправлены под домашний арест.
В подмосковных Химках задержали банду автоугонщиков. В нее входят двое мужчин и одна девушка, передает "ТВ Центр".
После очередной кражи злоумышленники пригнали машину в так называемый "гараж-отстойник", но их там уже поджидали сотрудники полиции. В автомобиле обнаружили специальное оборудование для отключения охранных систем машин и запуска двигателя. Хотя сами угонщики утверждали, что не понимают, за что их задержали, да и вообще позабыли, куда ехали.
Несмотря на это, уже доказана их причастность как минимум к двум угонам автомобилей. Задержанные отправлены под домашний арест.
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