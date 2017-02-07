В Подмосковье за взятку в 360 тыс. рублей задержали лжечиновника

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В подмосковном Краснознаменске задержали руководителя одной из фирм. Мужчина, представившись помощником главы города, требовал взятку у сотрудника управляющей компании. Своей вины он не признает.

Под домашний арест отправлен заместитель генерального директора одного из предприятий системы электроснабжения подмосковного Краснознаменска. От сотрудника одной из управляющих компаний он требовал взятку, передает "ТВ Центр".

Для убедительности он представился помощником главы города, а взятку получал в здании местной администрации. Однако он не учёл тот факт, что момент передачи денег будет снят на камеру. На кадрах видно, как мужчина пересчитывает 360 тысяч рублей, это только часть взятки, а после спокойно убирает деньги во внутренний карман пиджака. Впрочем, даже это видео для лжечиновника не стало аргументом. Своей вины он не признаёт. Возбуждено уголовное дело.

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