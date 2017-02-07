В Москве поймали группу газовых мошенников

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В столице задержали молодых людей, которые ходили по квартирам и, выдавая себя за сотрудников "Мосгаза", продавали "новейшие" и "самые точные" газовые сигнализаторы. Некоторые доверчивые жильцы не скупились и приборы купили. А вот более бдительные граждане отнеслись к торговцам с подозрением, сообщив в полицию.

Желтая спецовка, рюкзак с инструментами и даже удостоверение некой организации, занимающейся газовым оборудованием. Молодой человек предлагал жильцам дома проверить газовое оборудование на утечки и установить дорогостоящую систему мониторинга, передает "ТВ Центр".

"Это просто какая-то коробка техническая, которая устанавливается на кухне, включается в розетку, и в случае утечки газа она должна была дать сигнал. Это просто как обычный будильник", - сказал заместитель начальника управления внутридомового газового оборудования "Мосгаз" Александр Волк.

Бизнес-модель была продумана до мелочей. Для обхода выбирались дома, в которых в ближайшие время должны проводиться плановые работы по проверке газовых систем.

"Мы за три дня вывешиваем объявление, что будут проводиться работы. За эти три дня они приходят и под видом "Мосгаза" пытаются попасть в квартиру", - рассказал Волк.

О подозрительном молодом человеке в газовую службу сообщили сами жильцы. Сотрудники "Мосгаза", которые работали неподалеку, сумели задержать самозванца и вызвали полицию. В подъезде соседнего дома оперативники обнаружили еще двоих. Для выяснения всех обстоятельств их доставили в отделение.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, Александр Агашин. "ТВ Центр".

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