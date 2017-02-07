Столичные власти объявили конкурс на создание логотипа "Зарядья"

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Логотоп и элементы фирменного стиля парка "Зарядья" выберут с помощью конкурса. Прислать свой вариант можно до 24 февраля.

Во вторник объявлен открытый конкурс на разработку символики парка "Зарядье". Предложения о том, как должны выглядеть логотип и элементы фирменного стиля нового парка можно подать до 24 февраля. Об этом сообщает "ТВ Центр".

1 марта победителя будет выбирать жюри. В него войдут главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, глава городского департамента культуры Александр Кибовский, специалисты в области дизайна и рекламы.

Ранее через конкурс определялась концепция устройства парка. Теперь идёт поиск того символа, который выразит и подчеркнёт его индивидуальность. Участникам конкурса не рекомендуют использовать очертания Кремля или Собора Василия Блаженного. От них ждут оригинальных идей.

"Мы знаем, что многие мировые известные бренды узнаются по своим логотипам. Мы верим, что парк будет символом города, одним из символов города, который должны знать далеко за пределами Москвы и России. И, конечно, образ визуальный, с которым он будет ассоциироваться, в данном случае играет совершенно ключевую роль", - заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.