Три тысячи родителей написали ЕГЭ по русскому языку

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Взрослые снова сели за парты - они сдавали ЕГЭ по русскому языку. Дело было добровольное, но всё по-настоящему и очень серьёзно. Зато родители на собственном опыте поняли, каково придётся их чадам на итоговой аттестации.

Хоть и не к первому уроку, но родители спешили в школу, как обычные ученики, передает "ТВ Центр". Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пришел одним из первых и даже бейджик участника вытянул почти как экзаменационный билет.

"Готовился морально", - признал он.

Морально готовились и сами родители. Экзамены они сдавали последний раз в вузе, поэтому на чай с булочками не отвлекались, повторяли почти забытые правила - падежи, склонения, окончания.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов признался, что подготовиться не успел. Но даже профильному чиновнику поблажек делать не стали - на общих основаниях вместе со всеми он, идя на ЕГЭ, сдал мобильный телефон. Образование всей страны на целый час осталось без его личного надзора. У него — учителя математики и информатики по образованию — в школе по русскому языку была четверка. Поэтому и сейчас рассчитывал на хороший результат. Впрочем, как и остальные участники испытаний.

На партах - только белый лист, ручка и бланк с заданиями. Тестов до экзамена не видел даже глава Рособрнадзора. Их доставили в школу на диске и распечатали прямо в классе.

Пробный ЕГЭ длится не почти четыре часа как в школе, а только полчаса, но и этого хватает, чтобы и атмосферу экзамена прочувствовать, и уровень знаний у участников проверить. В остальном же — все как на настоящих испытаниях.

Заданий — всего четыре варианта, хотя на настоящем их экзамене их будут тысячи. Свои для каждого часового пояса, потому искать в интернете бесполезно. Но везде одинаковый набор - фразеологизмы, омонимы, а еще эссе на заданную тему. Получаса не хватило. Как троечник, который никак не может дописать до точки после звонка, Сергей Мазаев пытался заполнить бланки.

Участники пожаловались - ЕГЭ требует максимальной концентрации, нужно во всем разобраться, а не просто выбрать ответ. Тестов, где можно было угадать, в экзамене по русскому языку нет уже несколько лет.

"В 2017 году в ЕГЭ не будет тестовой части по всем предметам, кроме иностранного языка. В том числе и по русскому языку. И сегодня Единый госэкзамен максимально оценивает творческие способности школьников, умение их мыслить", - говорит Сергей Кравцов.

На сто баллов из-за нехватки времени никто не претендовал. Но и корректировать задания после пробных испытаний не станут. Родители, конечно, летом все равно будут переживать за своих детей, но теперь ЕГЭ для них, признаются, уже не так страшен. В отличие от Игоря Верника. Его имя сегодня было в списках 11 "Б". Но как настоящий двоечник экзамен по русскому языку он прогулял.

Борис Иванин, Валерий Белинский, Юрий Петров. "ТВ Центр".