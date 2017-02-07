На ВДНХ открылась выставка животных-чемпионов "АгроФарм"

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Лучших племенных животных из разных стран мира в эти дни можно увидеть на ВДНХ. Сюда привезли коров, кур, цесарок, перепелок, коз и овец. И все они могут похвастаться красотой и различными полезными качествами: будь то отменное здоровье, большие надои или покладистый нрав.

Качается и чуть ли не вздыхает на ходу. Бычок галловейской породы на специализированную выставку добирался почти сутки. После долгой дороги восстанавливает силы, с аппетитом уплетая свежее сено. На ВДНХ привезли племенных животных - чемпионов из разных стран и со всей России, передает "ТВ Центр".

"Каждому человеку иногда хочется куда-то рвануть, правильно? И коровам. Не всегда же стоять в одном стойле!" – говорит организатор выставки Жумагали Нурпиисов.

Звездные гости - россияне с иностранными корнями. Бараны тексель голландской селекции родились в Подмосковье. Они хоть и отличаются спокойным нравом, но характер оправдывают и упираются.

"Животные сами по себе очень интересные. Я думаю, что они будут очень долго еще востребованы в России, потому что по сути это животное-компаньон, то есть оно ходит за грибами с вами, оно сопровождает вас в любых походах на природе, они очень контактные, они ведут себя в принципе как собачки", - рассказывает владелица фермы Юлия Чижик.

Рядом уже обустроился сын чемпионки Европы - козел Казанова. Свое имя он оправдывает с лихвой. Знаки внимания оказывает всем окружающим, чем несколько смущает овечек по соседству. Но привыкнуть к всеобщему вниманию всем этим животным все же придется, хотя бы на три дня, что продлится выставка.

Елена Сахно, Павел Суменков, Максим Берлов. "ТВ Центр". Москва.

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