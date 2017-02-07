Путин и Меркель обсудили обострение ситуации в Донбассе

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону обострение конфликта на юго-востоке Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны высказались за скорейшее восстановление режима прекращения огня и договорились об организации в ближайшее время встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД.

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию на Украине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили обострение конфликта на юго-востоке Украины. В Кремле подчеркнули, что обстановка в Донбассе ухудшилась из-за провокационных действий Киева. В ходе разговора Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта, которая привела к человеческим жертвам, разрушению инфраструктуры и жилых домов в населенных пунктах Донбасса.

"Владимир Путин привлёк внимание Ангелы Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путём изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу", - отметили в Кремле.

Российская сторона отметила явное стремление Киева сорвать реализацию минских соглашений, а также использовать "нормандский формат" для прикрытия своих деструктивных действий. Путин и Меркель высказались за скорейшее восстановление режима прекращения огня в Донбассе, и поддержали усилия наблюдателей ОБСЕ в этом направлении.

Стороны условились наращивать дипломатические усилия по содействию мирному урегулированию украинского конфликта. В частности, Путин и Меркель договорились организовать в ближайшее время контакты глав МИД, а также помощников лидеров "нормандской четверки". Позднее стороны условились продолжить обсуждение на высшем уровне.

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