Россиянина задержали в Норвегии за попытку убийства соотечественницы

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В Норвегии задержали гражданина России, который пытался убить соотечественницу в городе Кристиансанн. Инцидент произошел в понедельник вечером. Женщина находится в больнице в критическом состоянии. Как сообщили в полиции, нападавший был в отношениях с потерпевшей, однако неясно, были ли они женаты.

В Норвегии полиция задержала россиянина за попытку убийства соотечественницы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Инцидент произошел в городе Кристиансанн в понедельник днем. По данным полиции, мужчина напал на женщину в гараже, несколько раз ударив ее гвоздодером. Пострадавшую госпитализировали вертолетом. Она находится в больнице Уллевол в критическом состоянии.

По данным правоохранительных органов, нападавший был в отношениях с потерпевшей, однако неизвестно, были ли они женаты. Дети женщины находятся под опекой сотрудников службы защиты детей, которые пытаются связаться с их родственниками в России. Полиция уведомила о происшествии российское посольство, однако в диппредставительстве ситуацию пока не прокомментировали.

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