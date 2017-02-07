Ученые доказали, что женщины болеют раком чаще мужчин

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Британские исследователи выяснили, что основной причиной раковых заболеваний является нездоровый образ жизни. При этом особому риску подвержены женщины. Ученые призывают людей отказаться от вредных привычек и начать следить за своим здоровьем.

Великобританские ученые провели исследование и выяснили, что главной причиной онкологических заболеваний является нездоровый образ жизни. Об этом сообщает "Русская планета". При этом женщины подвержены особому риску.

По мнению ученых, главными причинами раковых заболеваний являются курение и лишний вес. Исследователи рекомендуют следить за своим здоровьем и отказаться от каких-либо вредных привычек.

Ранее сообщалось, что российские ученые занимаются созданием "точечных" препаратов, блокирующих развитие опухоли путем вмешательства в работу конкретных молекул, необходимых для ее роста. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в прошлом году начались клинические исследования первого отечественного препарата против рака, который показал фантастический результат.

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