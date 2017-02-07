В Москве задержаны виновные в падении снега на коляску с младенцем

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4 февраля в столице во время чистки крыши на коляску с грудным ребенком упал снег. По факту происшествия была начата проверка. Во вторник задержали троих коммунальщиков, подозреваемых в нарушении правил безопасности при таких работах.

В столице задержаны трое коммунальщиков после падения снега с крыши дома на ребенка в коляске. Об этом сообщает "МИР 24" со ссылкой на заявление СКР по Москве.

"По подозрению задержаны кровельщик Закиржон Каримов, уборщики мусоропровода, по совместительству осуществляющие работы на крыше, Жанпулат Халилов и Обид Намозов", - указали следователи.

Сам инцидент произошел 4 февраля на улице Палехской. Пострадавший ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.