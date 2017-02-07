В Москве иностранец избил чиновника Госдумы

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В Москве гражданин Эстонии избил ведущего консультанта аппарата Госдумы Юрия Назарьева. Инцидент произошел 4 февраля в подъезде жилого дома. После этого чиновника доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Установлено, что подозреваемый в нападении проживает вместе с соседкой Назарьева.

В Москве в подъезде жилого дома избили ведущего консультанта аппарата Госдумы Юрия Назарьева. Он был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой 4 февраля, пишет "Ридус".

Кроме того, 60-летнему чиновнику диагностировано сотрясение головного мозга, перелом нижней стенки левой орбиты, а также параорбительную гематому и ушибы мягких тканей лица. Сейчас пострадавший находится в отделении неврологии.

Установлено, что тяжелые травмы сотруднику Госдумы нанес 37-летний гражданин Эстонии, который проживал с соседкой Назарьева. Причиной конфликта стало недопонимание между мужчинами.