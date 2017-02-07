Муниципальные депутаты предлагают продолжить программу сноса московских пятиэтажек

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Муниципальные депутаты предложили продолжить программу сноса пятиэтажек в Москве. По словам главы Пресненского муниципального округа Петра Петрова, это было бы "очень нужно и очень полезно".

Муниципальные депутаты предложили продолжить программу сноса пятиэтажек в Москве. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главу муниципального округа Пресненский Петра Петрова.

"Программа, которая была в Москве, большая, мощная, хорошая по сносу пятиэтажек, закончена. И вот, посоветовавшись со многими руководителями муниципальных округов, мы обращаемся к правительству Москвы: возможна ли разработка новой программы по сносу пятиэтажек? Это было бы сегодня очень нужно и очень полезно", - сказал он, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину.

Как сообщили в департаменте строительства Москвы, в столице осталось снести 75 ветхих пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Их общая площадь составляет 288,7 тысячи квадратных метров. Всего было снесено 1647 домов площадью 6 миллионов 50,9 тысячи квадратных километров, что составило 95,4% от общего объема подлежащих сносу пятиэтажек.

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