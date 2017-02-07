Райкин пояснил значение своей фразы о "некрофильском государстве"

Теги: Общество театр поэт

Фраза о России как "некрофильском государстве" была вырвана из контекста "большого стихотворного спектакля", заявил художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин. Ситуацию с высказыванием артиста также прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в пассаже Райкина говорилось "про другое".

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин прокомментировал свою фразу о "некрофильском государстве", которую он произнес во время выступления в петербургской филармонии, передает "Интерфакс".

По его словам, это высказывание было вырвано из контекста "большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет". Народный артист России добавил, что тут дело в фигуре речи, которая произносится с опорой на пушкинскую строку из "Бориса Годунова": "Они любить умеют только мертвых..." и употребляется как "комментарий к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются и звучат в этом моноспектакле", - подчеркнул Райкин.

Ранее артист во время моноспектакля "Над балаганом небо..." произнес фразу, в которой назвал Россию "некрофильским государством". Он вспомнил о трагической судьбе многих русских поэтов, а также их конфликте с властью. В этом контексте он упомянул Николая Гумилева, Анну Ахматову, Марину Цветаеву, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, а также Иосифа Бродского.

Ситуацию с Райкиным уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не выдергивайте из контекста", - сказал представитель Кремля журналистам, обратившим на высказывание актера внимание.

"Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным: там про другое. Быть может, это не совсем - если это отдельно взять из контекста - не совсем такое благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом", - подчеркнул представитель Кремля, передает "Российская Газета".