Мавзолей Ленина закроют для посетителей на два месяца

Теги: Общество памятник москва красная площадь фсо

Мавзолей Ленина на Красной площади закроют для посетителей с 16 февраля на два месяца в связи с проведением плановых профилактических работ. Усыпальница откроется вновь 16 апреля.

Мавзолей Владимира Ленина в Москве будет закрыт для посетителей два месяца в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны, пишет ТАСС.

Усыпальница будет закрыта с 16 февраля по 16 апреля. Мавзолей обычно открыт для посетителей пять дней в неделю, закрывают его в дни массовых мероприятий на Красной площади и в праздники. Профилактика проводится раз в два года.

Читайте также:

Мавзолей Ленина: мифы и реальность