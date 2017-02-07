Армия Сирии при поддержке ВКС уничтожила почти 5000 объектов ИГ

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Сирийские правительственные войска при поддержке авиации ВКС России с 1 января уничтожили более 4600 объектов запрещенной группировки "Исламское государство". Об этом сообщили в российском Генштабе. Там отметили, что на севере провинции Алеппо в направлении Эль-Баба удалось выбить боевиков из 35 населенных пунктов.

Правительственная армия Сирии при поддержке российской авиации продолжает успешное наступление против боевиков запрещенной группировки "Исламское государство". Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской, на севере провинции Алеппо в направлении Алеппо войска выбили террористов из 35 населенных пунктов.

Всего с начала года правительственная армия уничтожила 4608 объектов "Исламского государства". Установлен контроль над территорией площадью более 300 квадратных километров. Сейчас войска находятся в полутора километрах от города Эль-Баба, приводит слова Рудского агентство "Интерфакс".

Под Дамском присоединились к перемирию и сложили оружие 2,5 тысячи боевиков. В целом, режим прекращения огня в Сирии поддерживают большинство вооруженных формирований. По словам Рудского, работа по определению районов, подконтрольных запрещенным группировкам "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", практически завершена.

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