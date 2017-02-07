В Минобороны России опровергли нанесение авиаударов по Идлибу

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Cамолеты ВКС России не наносили воздушные удары по сирийскому городу Идлиб. Об этом заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, комментируя соответствующее сообщение Reuters.

ВКС России "ни вчера, ни на этой неделе, ни даже с начала 2017 года" не атаковали сирийский Идлиб. Любые сообщения об этом являются ложью, заявил агентству ТАСС представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, распространением подобных информационных вбросов занимаются "одни и те же СМИ, по единому шаблону, на регулярной основе и всегда со ссылкой на анонимных активистов "гражданской обороны".

Информацию о том, что в результате восьми авиаударов самолетами российских ВКС по городу Идлиб погибли не менее 15 человек, ранее распространило агентство Reuters.

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