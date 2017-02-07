Кандидат в президенты Франции Макрон опроверг слухи о гомосексуализме

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Кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон прокомментировал слухи о том, что состоял в любовных связях с генеральным директором Radio France Маттье Гайе. По его словам, речь может идти "о его двойнике". Ранее в прессе и соцсетях Макрона неоднократно подозревали в гомосексуализме.

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон заявил, что не изменял своей жене и не состоял в гомосексуальных отношениях. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, сейчас ходят слухи о том, что 39-летний кандидат в президенты Франции якобы ведет двойную жизнь и тайно встречается с 40-летним генеральным директором Radio France Маттье Гайе. "Если на званых обедах вам скажут, что у меня отношения с Маттье Гайе, то, видимо, речь идет о моем двойнике", - отметил Макрон.

Как отмечает газета Parisien, ранее в прессе и соцсетях Макрона не раз подозревали в гомосексуализме.

В 2007 году Макрон женился на своей бывшей учительнице французского языка Бриджит Тронье, которая старше его на 24 года. У пары совместных детей нет. Однако у Тронье есть трое детей от предыдущего брака, а также шестеро внуков.

Ранее основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что у него есть "интересная" информация об Эммануэле Макроне. По его словам, французский политик в бытность министром экономики Пятой республики вел политическую переписку с экс-кандидатом в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон.

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