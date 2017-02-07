В столице у гендиректора стройфирмы украли Mercedes за 9 млн рублей

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У гендиректора строительной компании был похищен Mercedes S-класса с парковки на улице Зорге. Его стоимость составляет девять миллионов рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи в крупном размере.

На севере Москвы похитили автомобиль Mercedes стоимостью девять миллионов рублей, который принадлежал генеральному директору строительной компании. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что неизвестный, взломав гаражные ворота, тайно похитил автомобиль Mercedes S-класса стоимостью девять миллионов рублей и скрылся на нем в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Иномарка находилась в гараже на территории парковки на улице Зорге. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело о краже в крупном размере.

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