Медведев пообещал закрепить бессрочную приватизацию жилья законодательно
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что обсудил идею бессрочного продления бесплатной приватизации жилья с коллегами из "Единой России" и членами правительства. По его словам, инициативу поддержали, и вскоре она будет закреплена законодательно.
Инициатива бессрочно продлить бесплатную приватизацию жилья будет закреплена законодательно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава российского правительства Дмитрий Медведев.
Премьер отметил, что обсудил эту инициативу с коллегами из "Единой России" и членами правительства. По его словам, они поддержали идею.
"В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее", - говорится в сообщении Медведева.
Ранее замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил, что поправка о бессрочном продлении приватизации жилья будет внесена на рассмотрение нижней палаты. По его словам, с Дмитрием Медведевым данный вопрос обсуждался накануне.
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