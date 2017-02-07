Медведев пообещал закрепить бессрочную приватизацию жилья законодательно

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что обсудил идею бессрочного продления бесплатной приватизации жилья с коллегами из "Единой России" и членами правительства. По его словам, инициативу поддержали, и вскоре она будет закреплена законодательно.

Инициатива бессрочно продлить бесплатную приватизацию жилья будет закреплена законодательно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Премьер отметил, что обсудил эту инициативу с коллегами из "Единой России" и членами правительства. По его словам, они поддержали идею.

"В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее", - говорится в сообщении Медведева.

Ранее замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил, что поправка о бессрочном продлении приватизации жилья будет внесена на рассмотрение нижней палаты. По его словам, с Дмитрием Медведевым данный вопрос обсуждался накануне.

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