Трамп: я не знаю Путина и не имею дел в России

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Дональд Трамп заявил, что он не знает президента России Владимира Путина, а также не имеет никаких дел в нашей стране. Американский лидер добавил, что к Бараку Обаме не было претензий по поводу заключения сделки с Ираном, который, по его мнению, является террористическим государством номер один.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не знает Владимира Путина, а также не имеет никаких дел в России. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 февраля 2017 г.

"Я не знаю Путина, у меня нет дел в России, а те, кто меня ненавидят, сходят с ума", - отметил Трамп.

Кроме того, он добавил, что бывший президент США Барак Обама мог заключить сделку с Ираном, который, по его мнению, является террористическим государством номер один и к нему не было никаких претензий.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News говорил, что не знает, сможет ли поладить с Путиным. По словам американского лидера, он уважает российского коллегу и хотел бы наладить отношения между странами.

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