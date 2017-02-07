Грызлов: Киев продолжает наращивание тяжелой техники в Донбассе

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Украинская сторона продолжает движение тяжелой техники, а также подвоз вооружений и боеприпасов в зоне, контролируемой ВСУ. Об этом заявил полпред президента России на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. По его словам, Киев игнорирует решение Контактной группы по отводу вооружений.

Украина продолжает игнорировать решение контактной группы по отводу вооружений, заявил полпред президента России на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. Об этом сообщает ТАСС.

"Из отчетов СММ ОБСЕ и сообщений с территорий, прилегающих к линии размежевания в Донбассе, мы знаем, что в зоне, контролируемой Вооруженными силами Украины, продолжается движение тяжелой техники, подвоз вооружений и боеприпасов", - отметил он.

По словам Грызлова, ему хотелось бы еще раз напомнить Киеву о заявлении, принятом 1 февраля Контактной группой. "В нем Контактная группа призвала к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действие минских соглашений, за соответствующие линии в места хранения. Этот важнейший пункт заявления до сих пор не выполнен Вооруженными силами Украины", - подчеркнул полпред российского президента.

Грызлов добавил, что особенную тревогу вызывает минометный обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" со стороны ВСУ, который произошел вечером 6 февраля. "К счастью, инцидент не повлек жертв. Случившееся подтверждает нашу озабоченность безопасностью людей, пересекающих линию размежевания", - сказал он.

5 февраля истек срок, который был согласован Контактной группой в Минске для отвода вооружений от линии соприкосновения в Донбассе. Тем не менее в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили об отсутствии данных о том, что Киев выполняет эти требования. Снизилась только интенсивность обстрелов. Кроме того, Киев вместо отвода стянул дополнительную часть техники к линии разграничения.