Муниципальные депутаты добиваются продления программы сноса пятиэтажек в Москве

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Муниципальные депутаты столицы просят продлить программу по сносу пятиэтажек. Инициативу включить в неё несносимую серию они высказали на отчетно-выборном съезде. И обратились с соответствующим предложением к столичному правительству и Мэру Москвы. Народные избранники столицы объяснили, что в некоторых сериях домов нет возможности проводить качественный капитальный ремонт без отселения жильцов, к тому же отремонтированные здания не становятся комфортными для жителей.

Пятиэтажке на улице Подвойского полвека. Фасад обветшал, балконы вот-вот рухнут, а все коммуникации проржавели. В очереди на капитальный ремонт дом один из первых, передает "ТВ Центр". Только вот жильцы этому совсем не рады. Некоторые даже не пускают рабочих в свои квартиры. Стены ведь придется долбить, а то и вовсе на время демонтировать, как, например, между санузлами в соседних квартирах. Трубы тоже проложат заново, но не в нишах, а по верху, заняв при этом драгоценную площадь. По-другому никак - такова конструкция пятиэтажки.

Тем временем жильцы снесенных пятиэтажек по соседству уже выбирают мебель для новых квартир. Программу расселения в городе практически завершили. Как быть тем, в чьих домах ремонт проблематичен, но и под снос они не попали? Задаются резонным вопросом муниципальные депутаты.

"Какой смысл их ремонтировать, если уже понятно, что они уже настолько стары, что их конструктивные элементы не выдержат этого капитального ремонта и долго не простоят. То есть это будут потрачены зря деньги", - отметил глава муниципального округа "Таганский" Илья Свиридов.

В кулуарах съезда муниципальных депутатов это тема номер один. Свои предложения высказывают мэру Москвы. "Программа, которая была в городе большая мощная по сносу пятиэтажек, закончилась. Посоветовавшись со многими руководителями муниципальных округов, мы обращаемся к вам, Сергей Семёнович, к правительству Москвы. Возможно ли разработка новой программы по сносу пятиэтажек. Это было бы очень нужно и очень полезно", - сказал глава муниципального округа "Пресненский" Пётр Петров.

"Давайте мы попросим строителей как-то прокомментировать это. Марат Шакирзянович (Хуснуллин) уже 6 год занимается программой сноса пятиэтажек. Она действительно подходит к концу, но, конечно, даже по той серии пятиэтажек, снос которых мы заканчиваем, мы испытываем огромные сложности, а то, что коллеги предлагают, это еще более сложная и грандиозная программа. Я бы хотел услышать его мнение", - отметил Собянин.

Чтобы пятиэтажку снести, поясняет заместитель мэра по строительству, сначала нужно возвести новый дом, куда и расселят жильцов. Застройка в Москве – плотная, к тому же, всегда найдутся один-два человека, которые категорически против. Приходится обращаться в суды. Наконец, третий и, пожалуй, самый главный аспект - финансовый.

"Мы в год тратим почти 300 миллиардов на метро, на дороги, на железную дорогу, а эта программа по масштабу еще больше. Поэтому если совокупность всех этих качеств рассмотреть, то фактически эта программа не реализуемая в сегодняшних условиях. Она требует каких-то кардинальных решений", - сообщил Хуснуллин.

И сейчас самое время их принимать, уверены муниципальные депутаты. Обращение к Сергею Собянину одобрено единогласно. Инициативу муниципальных депутатов в мэрии должны рассмотреть в ближайшее время.

Вопрос действительно сложный и требует детальной проработки. Едва ли не в каждом столичном округе есть проблемные пятиэтажки, а значит, решение об их будущем просто не может быть поспешным.

Матвей Шестаков, Александра Сергомасова, Владимир Черных, Александр Ивановский, "ТВ Центр", Москва.