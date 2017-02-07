Украинские СМИ назвали дату нового Майдана в Киеве

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Новый Майдан может начаться в конце февраля в Киеве. О подготовке масштабных акций протеста во вторник сообщили украинские СМИ. По данным журналистов, радикалы совместно с общественными организациями планируют выйти на улицы 20 февраля. Люди недовольны политикой властей в Донбассе, постоянным ростом тарифов ЖКХ и ростом коррупции. Нестабильная ситуация в стране усугубляется кризисом в парламентских кругах, где все чаще звучат призывы провести досрочные выборы.

Ударивший по струнам Кличко петь в итоге все-таки не стал. То ли был не в голосе, то ли побоялся снова стать объектом насмешек. Так что исполнять пришлось самому ведущему. Киевский мэр лишь подыгрывал и слегка подпевал. Пели во вторник и в Верховной Раде, вышедшей после длинных зимних каникул, передает "ТВ Центр".

Слова спикера Парубия – как продолжение гимна. Жива еще Украина, едва ли не ежедневно, якобы, сходясь в неравном бою с сотнями тысяч русских солдат на Юго-Востоке. Именно там украинцы стали непробиваемым щитом для всего Евросоюза, где их почему-то видеть не особенно хотят даже в качестве туристов. Обещанного безвиза нет и не предвидится. Хотя Рада сделала для этого все, говорит Парубий. Да и вообще в прошлую сессию депутаты трудились, не покладая рук на благо отечества. Но народ почему-то не оценил.

"Коллеги, необходимо признать, что уровень недоверия Верховной Раде на сегодня критичный. И это очень большая проблема, которую нам нужно переосмыслить и выяснить, почему так", - заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Досрочные выборы в Раду на Украине маячат всё четче. Мелкие партии ведут переговоры с крупными. Лидеры последних – тех, что в оппозиции к президенту – уже не стесняясь делают заявления. "У украинского народа есть два пути выхода из кризиса: или терпеть это издевательство на фоне огромной, безграничной коррупции, которая уже превратилась в грабёж, либо немедленно устранять этот парламент", - отметила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

В атаку идут и радикалы, обещая массовые протесты уже в конце февраля и требуя отставки не только парламента, но и правительства. Иначе всем будет плохо, пообещал один из лидеров украинский ультраправых Николай Дульский: "Коалиция создана партиями с нулевым рейтингом, и она незаконна. Плюс, нынешнее правительство – самое отвратительное за всю историю Украины. Если власть не пойдет 20-го на перевыборы в парламент, будут решительные действия".

На Банковой эти угрозы действительно воспринимаю всерьез, говорят эксперты. Возможно, с этим связано и обострение ситуации на Юго-Востоке. Киев таким образом отвлекает националистов, давая им возможность выпустить пар и заодно проредить их ряды. Ведь они создают проблемы уже не только внутри страны, но и на внешнеполитической арене. Из-за культа Бандеры и поддержки его сторонников на официальном уровне Украина умудрилась рассориться даже с Польшей.

"Мы не можем годами соглашаться, чтобы на Украине строили культ людей, которые совершили геноцид в отношении поляков, и такой, что хоть немцев и трудно было превзойти в жестокости, но они превзошли. И это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это ясно, мы продемонстрировали огромное терпение, но у него есть границы", - сказал глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Но простым украинцам, понятно, уже не до Европы. Им бы за ЖКХ расплатиться. Долг, по данным украинского госстата, уже превышает 850 миллионов долларов. Людям просто не чем платить за минимум вдвое подорожавшие газ, свет и воду. Спасибо МВФ и кабмину, который сегодня еще и льготный объем потребления отопления и электроэнергии для малоимущих сократил. И все ради очередного кредита.

"То, что я видел по стране пока ездил три недели: люди просто не могут платить. Люди плачут. И бесполезно. Я обошел сейчас всех этих оппозиционеров. Каждый сидит, одни в вышиванках, другие без вышиванок – никто не хочет говорить", - отметил депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Рабинович.

Власть все списывает на войну. Мол, хлопцы на юго-востоке гибнут и им еще труднее. Так что надо потерпеть и тарифы ЖКХ, и нищенские зарплаты с пенсиями, говорит депутат Рабинович. Тех же, кто терпеть не хочет или выступает против войны, тут же определяют в агенты Кремля. Теперь среди них и Надежда Савченко, в прошлом героиня и надежда всей Украины.

Туда же скоро запишут и Порошенко. Митинги у его администрации вновь не редкость. Во вторник там ему установили бумажный памятник, подписав - "Президент брехло". Подтвердить это документально собирается Александр Онищенко. Компромат на Порошенко, уличающий его в коррупции, беглый депутат Рады собирается опубликовать аккурат после итоговой пресс-конференции украинского лидера, которая должна состояться на днях.

Александр Панюшкин, Александр Огородников, "ТВ Центр".