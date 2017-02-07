Лавров назвал позицию Трампа по Украине "качественным сдвигом"

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Позиция президента США Дональда Трампа по Украине является "качественным сдвигом" по сравнению с тем, что делала администрация предыдущего главы Белого дома Барака Обамы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что обострение ситуации в Донбассе выгодно украинскому лидеру Петру Порошенко.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал стремление президента США Дональда Трампа вникнуть в суть проблем на Украине "качественным сдвигом" по сравнению с позицией экс-главы Белого дома Барака Обамы.

"Это уже, я считаю, большой качественный сдвиг по сравнению с администрацией Обамы, которая пыталась все требовать от нас, а Порошенко всячески выгораживать", - приводит слова российского министра ТАСС.

Вместе с тем, Лавров подчеркнул, что восстановление полного контроля Киева в Донбассе не решит всех проблем Украины. "Если кто-то надеется, что проблемы Украины могут быть решены путем просто восстановления полного контроля нынешнего режима в Донбассе - это утопия, это понимают все и в Европе, включая Париж, Берлин и Брюссель, и Вашингтон это тоже понимает, начали понимать еще при предыдущей администрации", – отметил глава российского МИД.

Он добавил, что от "делегирования полномочий в полном соответствии с минскими договоренностями никуда уйти не получится". Лавров, также, отметил, что обострение ситуации в Донбассе выгодно президенту Украины Петру Порошенко, который таким образом хочет отвлечь внимание от неспособности Киева выполнять минские договоренности.

"В таких СМИ, как Радио Свобода, журнал Foreign Policy, все из этих СМИ финансируются в том числе через Госдепартамент США, звучат прямые выводы о том, что последнее обострение было, конечно, прежде всего выгодно режиму Порошенко, чтобы отвлечь внимание от собственной неспособности выполнить то, что от него требуется, и чтобы попытаться убедить администрацию (Трампа, - прим. ред.) в том, что во всем виновата Россия", - сказал Лавров.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не обладают достоверными сведениями о том, что происходит в Донбассе. По его словам, в Вашингтоне точно не знают, контролируются ли ополченцы на юго-востоке Украины Москвой. При этом он пообещал разобраться в ситуации.

Кроме того, авторитетный американский журнал Foreign Policy написал, что украинские власти, которые обвиняют ополченцев самопровозглашенных республик и Россию в обострении ситуации в Донбассе, сами причастны к разжиганию конфликта.

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