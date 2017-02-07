Меркель: санкции с России не будут сняты из-за ситуации на Украине
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Ангела Меркель отметила, что антироссийские санкции не могут быть отменены из-за нереализованных минских соглашений по ситуации на Украине. Об этом она рассказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши. По словам канцлера Германии, поляки придерживаются такой же позиции.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции с России в настоящее время не могут быть сняты из-за напряженной ситуации на Украине. Об этом она рассказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Беатой Шидло в Варшаве.
"Минск" (минские соглашения – прим. ред.) не реализован, и поэтому санкции в настоящий момент не могут быть сняты", - приводит слова Меркель ТАСС. Она также отметила, что позиция Германии и Польши по данному вопросу совпадает.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин обсудил по телефону обострение конфликта на юго-востоке Украины с Ангелой Меркель. Стороны высказались за скорейшее восстановление режима прекращения огня и договорились об организации в ближайшее время встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД.
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