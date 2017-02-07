Путин ратифицировал соглашение по "Турецкому потоку"

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Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения по "Турецкому потоку". Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее данный законопроект был принят Госдумой, а также одобрен Советом Федерации.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между нашей страной и Турцией по проекту газопровода "Турецкий поток". Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный законопроект был принят Госдумой 20 января текущего года, а также одобрен Советом Федерации 1 февраля.

Согласно проекту, трубопровод пройдёт через акваторию Чёрного моря по европейской части Турции - до границы с Грецией. Голубое топливо будут поставлять по двум нитям. Первая предназначена для турецких потребителей, вторая - для европейского рынка.

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