Теги: Общество путин семья

В России декриминализировали побои в семье. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в тех случаях, когда этот проступок совершен впервые.

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

1 февраля декриминализация побоев в семье была одобрена Советом Федерации. Заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова тогда отметила, что даже при совершении такого проступка впервые, лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности в том случае, если побои нанесены из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой вражды.

Административная ответственность за побои, которые совершены впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей или обязательных работ на 60-120 часов. В случае, если лицо повторно привлекается за нанесение побоев, то это преследуется по уголовному законодательству.

По словам одного из авторов документа Ольги Баталиной, законопроект призван устранить разночтения между преступлениями и правонарушениями. Она подчеркнула, что по действующим законам родную мать ждет более суровое наказание за избиение ребенка, чем если его побьет чужой человек на улице.

Читайте также:

Госдума в окончательном чтении декриминализировала побои

Кучерена: законопроект о побоях должен снизить вмешательство государства в семью