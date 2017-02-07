Минпромторг хочет ввести продовольственные карточки в 2017 году

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По словам главы Минпромторга, в настоящее время завершается работа над программой продовольственной помощи для россиян. Согласно этой концепции, граждане нашей страны смогут получить карточки со специальными баллами, которые можно будет обменять на продукты. Ввод этой программы планируется в 2017 году.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что его ведомство совместно с Минфином завершает работу над программой продовольственной помощи, которая должна быть запущена в 2017 году. Об этом он рассказал на заседании фракции "Единая Россия". Отмечается, что россияне будут получать карточки со специальными баллами, которые они смогут обменять на продукты.

"Мы обеспечиваем адресную поддержку определенным категориям граждан, которые не могут себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи - то есть определенный набор продуктов. Чтобы стимулировать такую возможность, мы выходили с инициативой внедрения продовольственных субсидий через систему адресной поддержки", - приводит слова Мантурова ТАСС.

По словам министра, люди, которые получат такие специальные карточки, обязаны тратить свои баллы на продукты отечественного производства. Мантуров также отметил, что граждане нашей страны не смогут использовать подобные бонусы для накопления.

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