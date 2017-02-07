МИД ответил на планы Киева по разрыву договора аренды с посольством России
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Расторжение договора аренды участков - непростая процедура, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин. Так он прокомментировал решение горсовета Киева разорвать соглашение об аренде земли с российским посольством.
В Киевском горсовете приняли решение о согласовании расторжения договора аренды трех участков, которые арендует посольство России в Киеве. Ситуацию прокомментировал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
"Договор аренды участков - это серьезный документ, нужно посмотреть насколько серьезна эта задумка. Расторгнуть этот договор не так просто, даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать", - приводит слова дипломата ТАСС.
Ранее в пресс-службе Киевского горсовета в качестве юридической причины расторжения аренды назвали "нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров".
Эти участки были предоставлены в пользование России в 1998 году на 49 лет для строительства нового здания посольства, консульства, а также резиденции посла. Тем не менее, Россия не воспользовалась этим правом.
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