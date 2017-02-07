В США заявили о пересмотре своей ядерной доктрины

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Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин заявил, что Вашингтон весной пересмотрит свою доктрину применения ядерных вооружений. По его словам, новая команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, "бросает свежий взгляд на многие из этих сфер".

США весной пересмотрят свою доктрину применения ядерных вооружений. Об этом заявил начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфин, передает ТАСС.

В разговоре с журналистами он ответил на вопросы, относящиеся к модернизации ядерного военного комплекса Соединенных Штатов. По его словам, "новая команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, бросает свежий взгляд на многие из этих сфер", имея ввиду блоки в новой администрации США, курирующие вопросы национальной безопасности и внешней политики.

Прошлая редакция ядерной доктрины Соединенных Штатов была подготовлена правительством президента Барака Обамы. Часть этого документа была обнародована Вашингтоном в апреле 2010 года.

В декабре 2016 года после победы на выборах президента США, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны серьезно укрепить свой ядерный потенциал. Позднее в январе 2017 года он допустил двустороннее сокращение ядерных боезапасов с Россией.

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